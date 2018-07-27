UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Faroe Adaları ekibi Torshavn'la karşılaştı. Kara Kartal, maça hızlı başladı. 8'de Caner'in soldan ortasında ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Lens, düzgün vurdu: 1-0. Golden sonra üstünlüğü bırakmayan Beşiktaş, 26'da Lens'in soldan kullandığı kornerde ön direkte Gökhan Gönül topuk vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi.



İKİNCİ YARI RÖLANTİYE ALDI

Siyah-beyazlılar, ikinci devrede kendini sıkmadı. Torshavn, istekli başlasa da kısıtlı gücü dolayısıyla tehlike yaratamadı. Beşiktaş, topa yüzde 78 sahip olarak rakibine şans vermedi. Beşiktaş'ta bekler Gökhan Gönül ile Caner Erkin, sık sık atağa çıkarak orta açtı. Kartal'da Mustafa Pektemek, Dorukhan Toköz ve Vagner Love da süre buldu. Beşiktaş maçı 2-0 kazanarak tur için avantaj yakaladı.



EKSİKLER HİÇ ARANMADI

Beşiktaş, Faroe Adaları'na Pepe, Vida, Quaresma, Oğuzhan gibi yıldızlarından yoksun geldi. Kalede görev kaptan Tolga'ya verilirken, stoperde Necip-Fatih ikilisi yer aldı. Ortada Medel-Tolgay-Adriano'yu oynatan teknik direktör Şenol Güneş, ileri hatta ise Lens-Larin-Babel'e şans verdi.



RÖVANŞ 2 AĞUSTOS'TA

Faroe ekibi B36 Torshavn'ı deplasmanda devirerek turu yarılayan Beşiktaş, rövanş maçını 2 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynayacak. Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçı ise 9 Ağustos'ta yapılacak. 3. turun rövanşı ise 16 Ağustos'ta oynanacak.



DORUKHAN'DAN SİFTAH

Siyah-beyazlıların Eskişehirspor'dan transferi Dorukhan Toköz dün ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş forması giydi. 22 yaşındaki futbolcu, 78'de Tolgay Arslan'ın yerine dahil oldu. Öte yandan çıkan Tolgay Arslan çok etkisiz bir performans sergiledi.



FAROE'Yİ SEVİYORUZ

Beşiktaş'ın 2-0 devirdiği Faroe Adaları ekibi Torshavn'ın gücü Türk takımlarına yetmiyor. Temsilcilerimiz dünkü galibiyetle, Faroe Adaları takımlarına karşı Avrupa kupalarında oynadığı yedi maçın tamamını kazandı ve bu maçlarda hiç gol yemedi.



LASK, LİLLESTRÖM'Ü DAĞITTI

Beşiktaş bir üst tura çıkması halinde LASK Linz-Lilleström eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Dün iki takımın maçında Avusturya ekibi LASK, İsveç temsilcisi Lilleström'ü 4-0 mağlup etti. LASK'ın gollerini 6 ve 70'te Goiginger, 45'te Holland ve 90'da Frieser attı. Rövanşı 2 Ağustos'ta.