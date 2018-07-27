Arsenal'in efsane kalecisi David Seaman, Beşiktaş'ın listesindeki David Ospina'nın 'oynamak istiyorsa' ayrılması gerektiğini söyledi. Seaman, "Ospina, Arsenal'de kalırsa 3. kaleci olacak. Bunu isteyeceğini sanmam. Kariyerinin en iyi dönemini kenarda geçirmemeli" dedi. Beşiktaş'a teklif edilen Hollandalı kaleci Tim Krul ise Norwich'e imza attı.