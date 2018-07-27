Arsenal efsanesi Seaman: "Ospina için en iyisi ayrılmak" – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    efsanesi Seaman: "Ospina için en iyisi ayrılmak"

    <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a> efsanesi Seaman: "Ospina için en iyisi ayrılmak"

    'in efsane kalecisi , 'ın listesindeki 'nın 'oynamak istiyorsa' ayrılması gerektiğini söyledi.

    'in efsane kalecisi , 'ın listesindeki 'nın 'oynamak istiyorsa' ayrılması gerektiğini söyledi. Seaman, "Ospina, 'de kalırsa 3. kaleci olacak. Bunu isteyeceğini sanmam. Kariyerinin en iyi dönemini kenarda geçirmemeli" dedi. 'a teklif edilen Hollandalı kaleci Tim Krul ise Norwich'e imza attı.

    1. 27.7.2018
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