Beşiktaş, Yunanistan'da yaşanan yangın felaketi sonrası sosyal medyadan mesaj yayınladı. Yangın fotoğrafı ile paylaşılan gönderide "Komşumuz Yunanistan'da yaşanan felaketin derin acısını paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenlerin üzüntüsünü birlikte yaşıyoruz. Geçmiş olsun" denildi. Bu paylaşım taraftarlardan yüzbinlerce beğeni aldı.