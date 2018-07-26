‘Geçmiş olsun’ – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    olsun’

    ‘Geçmiş olsun’

    , 'da yaşanan felaketi sonrası sosyal medyadan mesaj yayınladı.

    , 'da yaşanan felaketi sonrası sosyal medyadan mesaj yayınladı. Yangın fotoğrafı ile paylaşılan gönderide "Komşumuz Yunanistan'da yaşanan felaketin derin acısını paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenlerin üzüntüsünü birlikte yaşıyoruz. olsun" denildi. Bu paylaşım taraftarlardan yüzbinlerce beğeni aldı.

    1. 26.7.2018
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