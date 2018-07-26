Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda B36 Torshavn'ı 2 golle geçti! – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    ön eleme turunda 'ı 2 golle geçti!

    Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda B36 Torshavn'ı 2 golle geçti!

    2. ön eleme turu ilk maçında , deplasmanda 'nın takımı karşısında 2-0 galip geldi.

    2. ön eleme turu ilk maçında , deplasmanda 'nın takımı karşısında 2-0 galip geldi.

    8. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Caner Erkin'in uzun pasında ceza sahası girişinde topla buluşan Lens, meşin yuvarlağı göğsüyle düzeltip sol çaprazdan şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

    14. dakikada Adriano ceza sahası dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak auta gitti.

    16. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşu sonrası Beşiktaş ceza sahası içinde oluşan karambolde siyah-beyazlılar, tehlikenin büyümesine izin vermedi.

    26. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Gökhan Gönül ön direkte meşin yuvarlağa topuğuyla dokunarak siyah-beyazlıları 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

    45+1. dakikada Larin ceza yayı içinde sert vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



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    1. 26.7.2018
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