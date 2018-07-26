Babel'den Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    Babel'den 'nin 2024 adaylığına destek

    Babel'den Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek

    'ın Hollandalı futbolcusu , 'nin 2024 Avrupa Şampiyonası ( 2024) adaylığına destek verdi.

    Federasyonunun () internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 'da yaşadığı için kendisini şanslı bir insan olarak nitelendiren 31 yaşındaki Babel, Türkiye'nin 2024'ü başarıyla düzenlemek için gerekli her türlü donanıma sahip olduğunu belirtti.

    Kariyerinde Türkiye ile ülkesi 'nın yanı sıra , ve 'da da forma giyen Babel, Türkiye'nin yüksek futbol standartlarını övdü.

    , Türkiye'nin EURO 2024 için ideal bir ülke olduğunu aktararak, "Türkiye, bu organizasyonu düzenleyebilecek seviyede iyi bir ülke. Harika stadyumlar, çok iyi bir atmosfer ve tutkulu insanlar, futbol için çok elverişli bir ortam oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

    EURO 2024'ün 9 aday kentinden biri olan İstanbul'a hayranlığını da dile getiren Babel, "İstanbul, muhteşem bir şehir. Bence Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Bu şehirde yaşamak büyük bir şans." ifadelerini kullandı.

    1. 26.7.2018 18:49
    2. Güncelleme: 26.7.2018 18:52
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