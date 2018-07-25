Vida için boy ölçüşemez! – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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HEPSİ
    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Vida için boy ölçüşemez!

    Vida için boy ölçüşemez!
    DEV kulüplerin takibinde olan Domagoj Vida için yazarı Grant Weston, ", ile yarışına girmeyecektir… Vida için 30 milyon sterlin'lik bir bütçesinin yaratılabileceğine inanmıyorum" dedi. Vida'nın menajerinin geçtiğimiz günlerde 'li yetkililerle 'te görüştüğü ortaya çıkmıştı. Ayrıca İngiliz basınında Daily Star gazetesi ise 'un, Vida konusunda görüşmeler yapmak için 'la randevulaştığını yazdı.
    1. 25.7.2018
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