Ukraynalı hakem – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Ukraynalı hakem

    Ukraynalı hakem
    'ın Torshavn ile yarın deplasmanda oynayacağı Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu maçını Federasyonu'ndan Yevhen Aranovskiy yönetecek. Gundadalur Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak.
    1. 25.7.2018
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