B36 Torshavn Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    I maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> <a href="/index/avrupa-ligi?id=9bf781ba-7cfb-46f4-8ed5-96233475b406" class="" rel="tag">Avrupa Ligi</a> I <a href="/index/b36-torshavn?id=8bdb642b-35e3-4c35-9b1b-13de8a3701c0" class="" rel="tag">B36 Torshavn</a> <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    2. Eleme Turu ilk maçında ekibi ile karşı karşıya gelecek. Son iki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden bu yıl ’ne katılma mücadelesi verecek. Beşiktaş kendi sahasında oynayacağı ikinci maç öncesi deplasmandan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor. Beşiktaş UEF Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Maça dair tüm detaylar haberimizde...

    maçı ile 'nde mücadele başlıyor. Siyah Beyazlı temsilcimiz 'ın ilk maç için 'na yolculuk edeceği maçı, bir sonraki tur için avantaj elde etmek istediği karşılaşma olacak. Peki, B36 Torshavn saat kaçta oynanacak?

    Kara Kartallar, B36 Torshavn taımını 2. turda geçerse, 3. turda Norveç ekibi Lilleström SK ve Avusturya takımı LASK Linz eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

    B36 TORSHAVN BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    B36 Torshavn Perşembe saat 21.00'de Gundadalur Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'de yayınlanacak. Rövanş mücadelesi ise 2 Ağustos Perşembe günü 'ta oynanacak.

    BEŞİKTAŞ, B36 TORSHAVN MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

    Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Perşembe günü deplasmanda 'nın B36 Torshavn ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı aktarıldı.

    Antrenmanın yarı sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandığı bildirildi.

    Siyah-beyazlı takım, karşılaşma için yarın özel uçakla Faroe Adaları'na gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı statta yapacak.

    BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİNİ YAKINDAN TANIYALIM: B36 TORSHAVN
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    UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda 0-0'ın rövanşında Karadağ temsilcisi OFK Titograd'ı deplasmana 2-1 yenen B36 Torshavn, siyah-beyazlı takımın rakibi oldu.

    Beşiktaş, ilk maçı 26 Temmuz'da Faroe Adaları'nda, rövanşını ise 2 Ağustos'ta 'ta yapacak.

    B36 Torshavn, ilk önce Cebelitarık ekibi St Joseph's iki maç sonunda penaltılarla daha sonra da OFK Titograd'ı eleyerek 2. ön eleme turuna geldi.

    Geçen sezon kendi ligini 3. sırada bitiren B36 Torshavn, bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 4. sırada yer alıyor.

    Siya-beyazlıların rakibi iç saha maçlarını Torshavn şehrindeki 5 bin kapasiteli Gundadalur Stadı'nda oynuyor.

    Faroe Adaları ekibi daha önce 2006-2007 sezonunda 'yle UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştı. rakibini İstanbul'da 4-0, deplasmanda ise 5-0 yenerek elemişti.

    1. 25.7.2018 08:58
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