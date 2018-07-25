Pepe sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    sağlık kontrolünden geçti

    Pepe sağlık kontrolünden geçti

    'nda Portekiz ile mücadele eden 'ın başarılı defans oyuncusu , sağlık kontrolünden geçti.

    Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz , Acıbadem Sports' ta sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Pepe; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.
    1. 25.7.2018 15:25
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