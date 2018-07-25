Klaassen’e Werder kancası – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    ’e Werder kancası

    Klaassen’e Werder kancası
    SİYAH-BEYAZLI takımın orta saha adayları arasında yer alan 'e yeni bir talip çıktı. Everton'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcuya W.Bremen'in teklifte bulunduğu iddia edildi. İngiliz ekibinin göndermek istediği Hollandalı futbolcu için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
    1. 25.7.2018
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