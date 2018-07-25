2 sezondur Beşiktaş'ın kalesini koruyan Fabricio Agosto Ramirez, Fulham'a transfer oldu. Transferi KAP'a bildiren Beşiktaş'tan sonra Fulham da transferin bittiğini resmi olarak açıkladı.
İspanyol kalecinin Fulham'a transferi resmileşti ve 3+1 yıllık imza attı. Fulham resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ödenecek olan bonservis bedelini açıklamazken, Beşiktaş ise Fabri'nin transferinden 6 milyon euro bonservis elde edileceğini duyurdu.
'BU FIRSAT İÇİN MEMNUNUM'
Sitede Fabri'nin açıklamalarına da yer verilirken İspanyol eldiven, "Londra'nın en eski kulübü olan Fulham gibi tarihi bir kulüpte olmaktan çok memnunum. Fulham ile Premier Ligi'nde oynama fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.
'EVLATLARIMIZI UNUTMAYIZ'
Siyah-beyazlı kulübün sitesinden Fabri için duygusal bir veda mesajı yayınlandı ve şöyle denildi: "Taraftarımızın ve camiamızın kalbinde taht kuran Fabri ile yollarımız ayrıldı. Bu camia, bu kutsal forma için gözyaşı dökmüş evlatlarını asla unutmadı, unutmayacak."
- 25.7.2018
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
Fabri resmen Fulham’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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