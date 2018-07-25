Fabri resmen Fulham’da – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    resmen ’da

    Fabri resmen Fulham’da

    2 sezondur 'ın kalesini koruyan Fabricio Agosto Ramirez, 'a oldu. Transferi KAP'a bildiren Beşiktaş'tan sonra Fulham da transferin bittiğini resmi olarak açıkladı.

    İspanyol kalecinin 'a transferi resmileşti ve 3+1 yıllık imza attı. Fulham resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ödenecek olan bonservis bedelini açıklamazken, ise 'nin transferinden 6 milyon euro bonservis elde edileceğini duyurdu.

    'BU FIRSAT İÇİN MEMNUNUM'
    Sitede Fabri'nin açıklamalarına da yer verilirken İspanyol eldiven, "Londra'nın en eski kulübü olan Fulham gibi tarihi bir kulüpte olmaktan çok memnunum. Fulham ile Premier Ligi'nde oynama fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

    'EVLATLARIMIZI UNUTMAYIZ'
    Siyah-beyazlı kulübün sitesinden Fabri için duygusal bir veda mesajı yayınlandı ve şöyle denildi: "Taraftarımızın ve camiamızın kalbinde taht kuran Fabri ile yollarımız ayrıldı. Bu camia, bu kutsal forma için gözyaşı dökmüş evlatlarını asla unutmadı, unutmayacak."

    1. 25.7.2018
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