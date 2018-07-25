İspanyol kalecinin Fulham'a transferi resmileşti ve 3+1 yıllık imza attı. Fulham resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ödenecek olan bonservis bedelini açıklamazken, Beşiktaş ise Fabri'nin transferinden 6 milyon euro bonservis elde edileceğini duyurdu.



'BU FIRSAT İÇİN MEMNUNUM'

Sitede Fabri'nin açıklamalarına da yer verilirken İspanyol eldiven, "Londra'nın en eski kulübü olan Fulham gibi tarihi bir kulüpte olmaktan çok memnunum. Fulham ile Premier Ligi'nde oynama fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

'EVLATLARIMIZI UNUTMAYIZ'

Siyah-beyazlı kulübün sitesinden Fabri için duygusal bir veda mesajı yayınlandı ve şöyle denildi: "Taraftarımızın ve camiamızın kalbinde taht kuran Fabri ile yollarımız ayrıldı. Bu camia, bu kutsal forma için gözyaşı dökmüş evlatlarını asla unutmadı, unutmayacak."