Eksik 2’ydi 4’e yükseldi – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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HEPSİ
    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Eksik 2’ydi 4’e yükseldi

    Eksik 2’ydi 4’e yükseldi
    lig sonunda sağ bek ve santrfor istediğini açıklamıştı… Temmuz ayının sonuna gelinmesine rağmen henüz bu mevkilere takviye yapılamadı. Üstelik Mitrovic ve Fabri gitti. Vida'nın da satılması da an meselesi. 'a gereken takviye sayısı 2'den 4'e çıktı.
    1. 25.7.2018
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