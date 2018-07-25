‘Burada mutluyum’ – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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HEPSİ
    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    ‘Burada mutluyum’

    ‘Burada mutluyum’
    Beşiktaş'la adı anılan Fernandes, 'daki geleceği hakkında konuştu. Portekizl "Lokomotiv'de mutluyum. Burada çok iyi bir yıl geçirdim. Uzun süre kalıp kalmayacağımı bilmiyorum ama burada oldukça taraftarlarımız için elimden geleni yapacağım" dedi.
    1. 25.7.2018
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