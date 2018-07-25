Malatyaspor'da oynayan Sadık'ın yanı sıra eski oyuncuları Ersan Gülüm ve Atınç Nukan'ı listesinde bulunduran yönetim, yabancı stoper için bonservisi elinde olan isimlere yönelecek. Kiralama seçeneğine de sıcak bakan siyah-beyazlıların, Inter'de forma giyen Brezilyalı Miranda için nabız yokladığı iddia edildi. (Milliyet)