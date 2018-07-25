Beşiktaş'tan Miranda yoklaması – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'tan yoklaması

    Beşiktaş'tan Miranda yoklaması

    Transferde önceliği kaleye veren , stoper ve golcü arayışlarını da sürdürüyor. Tosic ve Mitrovic’ten sonra Vida’nın da büyük ihtimalle satılacak olması nedeniyle iki stoper almak isteyen siyah-beyazlılar savunmaya bir yabancı ve bir yerli oyuncu düşünüyor.

    Malatyaspor'da oynayan Sadık'ın yanı sıra eski oyuncuları Ersan Gülüm ve 'ı listesinde bulunduran yönetim, yabancı stoper için bonservisi elinde olan isimlere yönelecek. Kiralama seçeneğine de sıcak bakan siyah-beyazlıların, Inter'de forma giyen Brezilyalı için nabız yokladığı iddia edildi. (Milliyet)

    1. 25.7.2018 10:11
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