Beşiktaş'ın B36 Torshavn maçının kadrosu belli oldu
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'ın maçının kadrosu belli oldu

    Beşiktaş'ın B36 Torshavn maçının kadrosu belli oldu

    'ın, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

    Futbol Takımı, bu sezon Avrupa kupalarına Faroe Adaları'nda start verecek.

    Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın Faroe Adaları'nın ekibine konuk olacak.

    Teknik direktör kadroya şu isimleri dahil etti: "Tolga, Utku, Ersin, Gökhan G., , Necip, Fatih, Alpay, Caner, Adriano, Tolgay, Dorukhan, Orkan, Lens, Babel, Larin, Mustafa, , Love, Güven"

    Beşiktaş, B36 Torshavn ile deplasmanda yapacağı maçta iyi bir skor elde ederek, 2 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamaya çalışacak.
    1. 25.7.2018 10:56
    2. Güncelleme: 25.7.2018 11:31
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