Beşiktaş'ın B36 Torshavn maçının kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda yarın deplasmanda B36 Torshavn ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.
Beşiktaş Futbol Takımı, bu sezon Avrupa kupalarına Faroe Adaları'nda start verecek.
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ekibine konuk olacak.Teknik direktör Şenol Güneş kadroya şu isimleri dahil etti: "Tolga, Utku, Ersin, Gökhan G., Medel, Necip, Fatih, Alpay, Caner, Adriano, Tolgay, Dorukhan, Orkan, Lens, Babel, Larin, Mustafa, Negredo, Love, Güven"
Beşiktaş, B36 Torshavn ile deplasmanda yapacağı maçta iyi bir skor elde ederek, 2 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamaya çalışacak.
- 25.7.2018 10:56
- Güncelleme: 25.7.2018 11:31
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Trabzonspor, yurda döndü
Toplam 3
Yorum
İDMAN FORMASI GS ŞU MACRON UN İDMAN FORMASI BİLE GS NİN FORMALARINDAN DAHA GÜZEL. NİKE DEN BIKTIK.REZALET FORMALARI VAR.SARI KIRMIZI FORMAYI İKİYE BÖLÜYO.
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Toplam 1
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lala paşa mali hazine sahibi SADECE mi? 6000 tl arkadaşlar. Yavaş önemsizleştirelim.Üst düzey yönetici maaşı bile bu civarda
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Toplam 36
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baki yav HE HE HE....
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