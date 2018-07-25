Aybaba’dan Harun’a izin – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Aybaba’dan Harun’a izin

    Aybaba’dan Harun’a izin
    'la adı anılmasına ve menajerinin siyah-beyazlı yönetimle görüşmeler yapmasına rağmen Bursasporlu konusunda belirsizlik devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü 'nın yedek kaleciyle devam edeceğini söyleyip Bursaspor yönetimine resmi teklif gelmesi halinde oyuncunun gidişine onay verilmesini istediği bildirildi. Yeşil-beyazlı kulüp 29 yaşındaki kaleci için 5 milyon euro istiyor.
    1. 25.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aybaba’dan Harun’a izin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN