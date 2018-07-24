Portekiz’den Pepe’ye teklif – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Portekiz’den ’ye teklif

    Portekiz’den Pepe’ye teklif

    Tosic ve Mitroviç'i gönderen, Vida'yı da satmak üzere olan 'ta 'ye de teklif var

    Record gazetesindeki iddiaya göre; Portekizli yıldız oyuncuya eski kulübü Porto talip oldu.

    Haberde, 'nin de bu transfere sıcak baktığı, ancak 'ın istediği yüksek bonservis bedeli sebebiyle Porto'nun sezonun sonunu beklemesi gerektiği belirtildi..
    1. 24.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Portekiz’den Pepe’ye teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN