Guti ve İlhan kontrolden geçti – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Guti ve İlhan kontrolden geçti

    Guti ve İlhan kontrolden geçti

    'ın yardımcı antrenörleri Guti ve , sağlık kontrolünden geçti.

    'ın Avusturya kampına iş başı yapan yurt dışı hazırlık kamplarında yer alan 2 isim, takımın 'a dönmesinin ardından sağlık kontrolüne tabii tutuldu. Detaylı kan tetkikleri yapılan Mansız ve Guti; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
    1. 24.7.2018
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