Bursaspor'dan Harun Tekin açıklaması: Beşiktaş ve Galatasaray...
Bursaspor Başkanı Ali Ay, kaleci Harun Tekin'in transferi hakkında konuştu. Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilendiğini söyledi.
Bursaspor Başkanı Ali Ay, TRT Spor'da transfer açıklaması yaptı. Ali Ay, kaleci Harun Tekin'in transferiyle ilgili konuştu.
ALİ AY'IN HARUN TEKİN AÇIKLAMASI
"Galatasaray, Harun Tekin için kiralık teklifinde bulundu, kabul etmedik. Harun Tekin için bize gelen resmi teklif yok. Menajeri Beşiktaş ile görüşmüş. Teklif bekliyoruz. Gelirse değerlendireceğiz. Harun Tekin için takas düşünmüyoruz."
ALİ AY'IN HARUN TEKİN AÇIKLAMASI
"Galatasaray, Harun Tekin için kiralık teklifinde bulundu, kabul etmedik. Harun Tekin için bize gelen resmi teklif yok. Menajeri Beşiktaş ile görüşmüş. Teklif bekliyoruz. Gelirse değerlendireceğiz. Harun Tekin için takas düşünmüyoruz."
- 24.7.2018 16:28
- Güncelleme: 24.7.2018 17:43
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fb.li yalnız volkan demirel emekli olsun başkan.bıktık aynı suretlerden.
Bursaspor'dan Harun Tekin açıklaması: Beşiktaş ve Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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