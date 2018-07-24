Bursaspor'dan Harun Tekin açıklaması: Beşiktaş ve Galatasaray... – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'dan <a href="/index/harun-tekin?id=36bbbe8e-f892-4c69-a315-27324219de31" class="" rel="tag">Harun Tekin</a> açıklaması: <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> ve <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>...

    Başkanı , kaleci 'in transferi hakkında konuştu. ve 'ın oyuncuyla ilgilendiğini söyledi.

    Başkanı , TRT Spor'da transfer açıklaması yaptı. , kaleci 'in transferiyle ilgili konuştu.

    ALİ AY'IN HARUN TEKİN AÇIKLAMASI

    ", için kiralık teklifinde bulundu, kabul etmedik. için bize gelen resmi teklif yok. Menajeri ile görüşmüş. Teklif bekliyoruz. Gelirse değerlendireceğiz. Harun Tekin için takas düşünmüyoruz."
    1. 24.7.2018 16:28
    2. Güncelleme: 24.7.2018 17:43
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