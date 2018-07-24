Beşiktaş'ta Pepe, Vida ve Quaresma kadroda yok!
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'ta , ve kadroda yok!

    Beşiktaş'ta Pepe, Vida ve Quaresma kadroda yok!

    'ın için verdiği oyuncu listesinde , ve yer almadı

    , 2. eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile eşleşirken üç yıldızını bu eşleşmenin kadrosuna almadı.

    Beşiktaş'ta 'nda mücadele eden futbolculardan ve halen izinliyken da dün çalışmalara başlamıştı. Fabri'nin listede yer alması dikkat çekti.

    Kadroda şu isimler yer alıyor;

    1. 24.7.2018 16:45
    2. Güncelleme: 24.7.2018 16:57
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