Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi için verdiği oyuncu listesinde Pepe, Vida ve Quaresma yer almadı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile eşleşirken üç yıldızını bu eşleşmenin kadrosuna almadı.
Beşiktaş'ta Dünya Kupası'nda mücadele eden futbolculardan Pepe ve Vida halen izinliyken Quaresma da dün çalışmalara başlamıştı. Fabri'nin listede yer alması dikkat çekti.
Kadroda şu isimler yer alıyor;
- 24.7.2018 16:45
- Güncelleme: 24.7.2018 16:57
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Toplam 6
Yorum
csdczxc ayn aga
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Toplam 1
Yorum
adnan terzi tanımıyoruzki yorum yapalım
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Ali Koç: "Avrupa kupalarına katılamama tehlikesi var"
Toplam 5
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fb.li yalnız volkan demirel emekli olsun başkan.bıktık aynı suretlerden.
Beşiktaş'ta Pepe, Vida ve Quaresma kadroda yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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