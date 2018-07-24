Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile eşleşirken üç yıldızını bu eşleşmenin kadrosuna almadı.

Beşiktaş'ta Dünya Kupası'nda mücadele eden futbolculardan Pepe ve Vida halen izinliyken Quaresma da dün çalışmalara başlamıştı. Fabri'nin listede yer alması dikkat çekti.

Kadroda şu isimler yer alıyor;