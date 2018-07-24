Beşiktaş'ta 1 numara harekatı – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'ta 1 numara harekatı

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta 1 numara harekatı

    Fabri, Fullham’a gitti... yönetimi ’dan ve ’den David Ospina için girişimlerini hızlandırdı

    'ta 1 numara mevkiinde hareketli günler yaşanıyor. Siyahbeyazlılar Fabric için dün KAP'a "Fullham ile görüşmelere başlandı" bildirimini yaptı. Bu bildirim yapıldığında transfer %99.9 gerçekleşiyor. Arayışlarına hız veren siyah-beyazlılar, 'dan Harun ve 'den Ospina üzerinde duruyor. Şenol Güneş'in 'dan öğrencisi Harun için kulüplerin yetkilileri bu hafta bir araya gelecekler.

    OSPINA 3. KALECİ OLDU
    'de üçüncü kaleci durumuna düşen Ospina, iki sezon önce de gündeme gelmişti. O dönemde İngiliz ekibinde kalan Kolombiyalı file bekçisinin kulübü ile sözleşmesi bu sezon bitiyor. Arsenal'de istediği forma şansını bulmayan 29 yaşındaki oyuncu, sürekli forma giyeceği bir takıma transfer olmak istiyor. bu durumu avantaja çevirerek, 'uygun' bir bonservis bedeli ile Ospina'yı kadrosuna katmayı planlıyor.
    1. 24.7.2018
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