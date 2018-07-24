Beşiktaş'ta 1 numara harekatı
Fabri, Fullham’a gitti... Beşiktaş yönetimi Bursaspor’dan Harun Tekin ve Arsenal’den David Ospina için girişimlerini hızlandırdı
OSPINA 3. KALECİ OLDU
Arsenal'de üçüncü kaleci durumuna düşen Ospina, iki sezon önce de gündeme gelmişti. O dönemde İngiliz ekibinde kalan Kolombiyalı file bekçisinin kulübü ile sözleşmesi bu sezon bitiyor. Arsenal'de istediği forma şansını bulmayan 29 yaşındaki oyuncu, sürekli forma giyeceği bir takıma transfer olmak istiyor. Beşiktaş bu durumu avantaja çevirerek, 'uygun' bir bonservis bedeli ile Ospina'yı kadrosuna katmayı planlıyor.
- 24.7.2018
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
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