Beşiktaş Sadık için ilk teklifini sundu!
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    için bir milyon teklif etti

    Beşiktaş Sadık Çiftpınar için bir milyon Euro teklif etti

    için 1 milyon ’luk bir teklifte bulundu

    Beşiktaş Yönetimi Sadık Çiftpınar için görüşmelerini aralıksız olarak sürdürüyor. Siyah- Beyazlı yönetimin Sadık için Yeni 'ya 1 milyon 'luk bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Yeni Malatyasporlu yöneticilerin bu teklifi kabul etmediği ama görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü. (Takvim)
    1. 24.7.2018 08:36
    2. Güncelleme: 24.7.2018 09:02
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