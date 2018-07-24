Beşiktaş Adriano hakkında kararını verdi
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Andriano için 'e olumsuz cevap verdi

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> Andriano için <a href="/index/real-betis?id=d19b5e67-4c80-4b13-b408-e40a5813ed27" class="" rel="tag">Real Betis</a>'e olumsuz cevap verdi

    Yönetimi, Brezilyalı futbolcuyu göndermeme kararı aldı

    Yönetimi'nin Adriano için 'e olumsuz cevap verdiği öğrenildi. Yıldız futbolcuyu isteyen İspanyol kulübünün bu teklifini 'le görüşen Başkan 'ın Adriano'yu takımda tutmaya karar verdiği belirlendi. Bu karar sol bekte fazla alternatifin olmamasından kaynaklandı.
    1. 24.7.2018 08:33
    2. Güncelleme: 24.7.2018 08:37
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