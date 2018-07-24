B36 Torshavn - Beşiktaş maçını Yevhen Aranovskiy yönetecek – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    B36 Torshavn - maçını yönetecek

    B36 Torshavn - <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> maçını <a href="/index/yevhen-aranovskiy?id=9bc12ebb-29b8-4d54-b566-bd7d083bd575" class="" rel="tag">Yevhen Aranovskiy</a> yönetecek

    Avrupa Ligi 2. tur ön eleme B36 Torshavn - maçını Federasyonu'ndan yönetecek.

    Ayrıntılar geliyor...
    1. 24.7.2018 16:02
    2. Güncelleme: 24.7.2018 16:03
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