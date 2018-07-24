B36 Torshavn - Beşiktaş maçını Yevhen Aranovskiy yönetecek
UEFA Avrupa Ligi 2. tur ön eleme B36 Torshavn - Beşiktaş maçını Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Yevhen Aranovskiy yönetecek.
Ayrıntılar geliyor...
- 24.7.2018 16:02
- Güncelleme: 24.7.2018 16:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Galatasaray Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'tan Emre Akbaba müjdesi!
- Galatasaray'ın stoper listesinde Schalke'den Geis de var!
- Fenerbahçe Everton'dan Sandro Ramirez'in peşinde!
- Galatasaray ile Beşiktaş arasında Borussia Dortmund'dan Kagawa kapışması!
- Fenerbahçe Swansea'den Andre Ayew transferini bitirdi!
-
Sporting Lizbon’dan Maicon hamlesi
Toplam 6
Yorum
csdczxc ayn aga
-
Çaykur Rizespor Jaroslaw Jach'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
Toplam 1
Yorum
adnan terzi tanımıyoruzki yorum yapalım
-
Ali Koç: "Avrupa kupalarına katılamama tehlikesi var"
Toplam 5
Yorum
fb.li yalnız volkan demirel emekli olsun başkan.bıktık aynı suretlerden.
B36 Torshavn - Beşiktaş maçını Yevhen Aranovskiy yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.