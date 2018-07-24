Ali Naibi: Bakü'de UEFA Kupası’nı almak istiyoruz! – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Ali Naibi: Bakü'de Kupası’nı almak istiyoruz!

    Ali Naibi: Bakü'de <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> Kupası’nı almak istiyoruz!

    Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, Avrupa Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili iddialı konuştu.

    Naibi. "Beklentimiz kupanın finalini Bakü'de oynamak ve kupayı kaldırıp gelecek sene kendi stadımızda oynanacak mücadelesinde yer almak. Zor hedef ama çalışacağız" dedi.
    1. 24.7.2018
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