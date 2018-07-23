Tunaoğlu’na anma töreni – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Tunaoğlu’na anma töreni

    Tunaoğlu’na anma töreni

    'ın efsane futbolcularından , vefatının 18. yılında 'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

    'ın efsane futbolcularından , vefatının 18. yılında 'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Başkan 'ın çelenk gönderdiği anma törenine; Üyeleri, Tunaoğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı.

    1. 23.7.2018
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