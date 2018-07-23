Tunaoğlu’na anma töreni
Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Yusuf Tunaoğlu, vefatının 18. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.
Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Yusuf Tunaoğlu, vefatının 18. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Başkan Fikret Orman'ın çelenk gönderdiği anma törenine; Divan Kurulu Üyeleri, Tunaoğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı.
- 23.7.2018
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