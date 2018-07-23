Negredo için Al Hilal ve Al Sadd'dan gelen teklifler eşi Amparo'ya takıldı… İspanyol futbolcunun eşinin, "Kadınların daha yeni ehliyet alıp araba kullandığı bir ülkeye taşınacağımı düşünüyorsan yanılıyorsun" diyerek Negredo'nun menajerine çok sert bir tepki verdiği bildirildi.