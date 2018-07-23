Guti ve İlhan Mansız, sağlık kontrolünden geçti
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Guti ve , sağlık kontrolünden geçti

    Guti ve İlhan Mansız, sağlık kontrolünden geçti

    'ın yardımcı antrenörleri Guti ve , sağlık kontrolünden geçti.

    'ta bu yıl göreve başlayan Guti ve , sağlık kontrolünden geçti. Göreve geldikleri andan itibaren Beşiktaş'ın yurt dışı hazırlık kamplarında yer alan 2 isim, takımın 'a dönmesinin ardından sağlık kontrolüne tabii tutuldu. Detaylı kan tetkikleri yapılan Mansız ve Guti; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
    1. 23.7.2018 14:51
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