Menajer krizi aşıldı – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    krizi aşıldı

    <a href="/index/menajer?id=e4838cbe-510a-42af-a70d-1611a3a4a634" class="" rel="tag">Menajer</a> krizi aşıldı
    için ile arasındaki görüşmelerde son anda krizi çıkmıştı. yüzde 15 pas isteyen menajerin isteği yüzde 7'ye düşürüldü. Bir kısmını da ödeyecek. , 6.4 milyon euro'ya Fulham'ın yolunu tutacak.
    1. 22.7.2018
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