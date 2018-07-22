Beşiktaş'tan Yunus Mallı'ya kanca – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    'tan 'ya kanca

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan <a href="/index/yunus-malli?id=7b92be2e-5aed-4460-85fd-66a803d01b28" class="" rel="tag">Yunus Mallı</a>'ya kanca
    Anderson 'yı takımda tutamayan yerine 10 numara arıyor. 'ın gündemindeki isim . 'da da oynayan 26 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli 8 milyon euro. Vida ve Q7'nin satışından gelecek paraya göre harekete geçilecek.
    1. 22.7.2018
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