Beşiktaş'ta Yusuf Tunaoğlu anıldı
Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Yusuf Tunaoğlu vefatının 18. yılında kabri başında anıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tunaoğlu'nun Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene kulüp başkanı Fikret Orman'ın çelenk gönderdiği belirtildi.
Tunaoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı anma töreninde dualar okunduğu ifade edildi.
- 22.7.2018 14:39
- Güncelleme: 22.7.2018 14:41
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