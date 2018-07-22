Beşiktaş'ta Yusuf Tunaoğlu anıldı – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'ta anıldı

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/yusuf-tunaoglu?id=2c93a74a-1955-4f5a-8d17-924a53dae140" class="" rel="tag">Yusuf Tunaoğlu</a> anıldı

    'ın unutulmaz futbolcularından vefatının 18. yılında kabri başında anıldı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tunaoğlu'nun 'ndaki kabri başında düzenlenen törene kulüp başkanı 'ın çelenk gönderdiği belirtildi.

    Tunaoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı anma töreninde dualar okunduğu ifade edildi.

    1. 22.7.2018 14:39
    2. Güncelleme: 22.7.2018 14:41
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