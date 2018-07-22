Beşiktaş Quaresma'yı sattı! – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Quaresma'yı sattı!

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> Quaresma'yı sattı!

    , için ’den gelen 8 milyon euroluk teklifi kabul etti.

    Bein Sports'un haberine göre , için 'den gelen 8 milyon euroluk teklifi kabul etti.

    Yıldız futbolcu yeni sezonda 'de forma giyecek.
    1. 22.7.2018 00:49
    2. Güncelleme: 22.7.2018 01:45
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