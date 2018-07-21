Vida için açık artırma! – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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HEPSİ
    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    için açık artırma!

    Vida için açık artırma!
    'ndaki performansıyla sivrilen konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 'ın daha önce 12, 15 ve 18 milyon euro'lar teklif edilen Hırvat stoper için son olarak 22 milyon euro'luk resmi teklifi gördüğü iddia edildi. Teklifin sahibinin West Ham olduğu belirtildi.
    1. 21.7.2018
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