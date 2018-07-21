Vedat Okyar anıldı – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    anıldı

    Vedat Okyar anıldı
    ve milli takımın efsane futbolcusu , vefatının 9. yılında kabri başında anıldı. Siyah- beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'ndaki anma törenine divan kurulu üyeleri, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Okyar'ın ailesi ve sevenlerinin katıldığı belirtildi. Başkan anma törenine çelenk gönderdi.
    1. 21.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vedat Okyar anıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN