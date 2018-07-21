Torshavn eşleşmesi sıkıntılı! – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    eşleşmesi sıkıntılı!

    Torshavn eşleşmesi sıkıntılı!
    BEŞİKTAŞ'IN UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn oldu. 'nın önceki akşam B-36'nin OFK'yı deplasmanda yendiği maçı izleyen Güneş'in yardımcısı İlhan Mansız raporunu hazırladı. Mansız raporunda; "G.Saray'ın elendiği Östersunds'dan çok daha diri bir takım. Zaten 'nda Master Lig'de 15 hafta geride kaldı, hazırlar. Şu anda 4'üncü sıradalar. Öne çıkan bir oyuncuları yok. Sadece Saag diğerlerine göre dikkat edilmesi gereken bir isim" ifadelerini kullandı.
    1. 21.7.2018
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