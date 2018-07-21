Quaresma: Kazandığım para torunlarıma yeter – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Quaresma: Kazandığım para torunlarıma yeter

    Quaresma: Kazandığım para torunlarıma yeter
    'IN Portekizli yıldızı , 'den gelen astronomik teklifleri elinin tersiyle geri çevirdi. Bu sezon siyah-beyazlılardan 2.1 milyon euro alan Portekizliye, Çinliler senelik 6.8 milyon euro teklif etti. yönetim bu teklifi Q7'nin önüne koyarken, Portekizli ise "Bugüne kadar torunlarıma bile yetecek kadar para kazandım. Ben Beşiktaş taraftarı önünde oynamayı seviyorum" yanıtını verdi.
    1. 21.7.2018
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