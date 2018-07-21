Mitrovic resmen Brugge’de – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    resmen Brugge’de

    Mitrovic resmen Brugge’de
    CLUP Brugge, 'tan Matej transferini resmen açıkladı. kulübünden yapılan açıklamaya göre sözleşme süresi 4 yıllık. Geçen sezonun ikinci devresini 400 bin euro kiralama ücreti karşılığında 'de geçiren Mitrovic, bonservisiyle birlikte Belçika'ya oldu. Bonservis ücretinin 3.9 milyon euro olduğu öğrenildi.
    1. 21.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mitrovic resmen Brugge’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN