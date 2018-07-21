Kartal geç açıldı! Beşiktaş 3-1 Krasnodar maç sonucu – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    geç açıldı! 3-1 maç sonucu

    <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a> geç açıldı! <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> 3-1 <a href="/index/krasnodar?id=95c41462-feee-4f7a-a782-b6cee56d0ade" class="" rel="tag">Krasnodar</a> maç sonucu

    Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmasını Oğuzhan, Lens ve ’nun golleriyle kazanmayı başardı

    , Avusturya kampının son gününde ile oynadığı maçı yenik duruma düşse de 3-1 kazanmayı başardı. Hazırlık kampını Avusturya'da tamamlayan , Rusya Ligi takımlarından ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 1-0 yenik duruma düştüğü maçı 3-1 kazanırken özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu futbolla ışık verdi.

    Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Oğuzhan Özyakup, 51. dakikada Lens ve 86. dakikada Negredo kaydetti. Oyuna 85. dakikada giren , topla ilk dokunuşunda gol attı. Beşiktaş, hazırlık maçlarında Siofok ile 1-1 berabere kalırken, Gyirmot'u 4-1 mağlup etti. Shaktar ile golsüz berabere kalan , CSKA Moskova'ya 4-1 mağlup olurken, Reading ile de 2-2 berabere kaldı.
    1. 21.7.2018
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