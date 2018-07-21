Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü Krasnodar karşılaşmasını Oğuzhan, Lens ve Negredo’nun golleriyle kazanmayı başardı
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Oğuzhan Özyakup, 51. dakikada Lens ve 86. dakikada Negredo kaydetti. Oyuna 85. dakikada giren Negredo, topla ilk dokunuşunda gol attı. Beşiktaş, hazırlık maçlarında Siofok ile 1-1 berabere kalırken, Gyirmot'u 4-1 mağlup etti. Shaktar ile golsüz berabere kalan Kartal, CSKA Moskova'ya 4-1 mağlup olurken, Reading ile de 2-2 berabere kaldı.
- 21.7.2018
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Toplam 9
Yorum
izmir35 fenerbahçe daha transfer yapacak haha
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Toplam 3
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım olsa ihtimal veririm de, neyse anlayacaksınız sizin gibi spor dışı insanlar da azalacaktır. Ceza almasını size rağmen istemem
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Bodrum'da Fenerbahçe coşkusu
Toplam 1
Yorum
mmm ali başkan volkanı şutlasana..
Kartal geç açıldı! Beşiktaş 3-1 Krasnodar maç sonucu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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