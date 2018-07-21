Fabri Beşiktaş'ın Krasnodar'ı 3-1 mağlup ettiği hazırlık maçında son kez Beşiktaş formasını giydi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'la anlaşmaya varan 30 yaşındaki İspanyol eldiven, A Spor'dan Hakan Gündoğar'a verdiği röportajda gelecek sezon Premier Lig'de forma giyeceğini açıkladı. Beşiktaş'ta unutulmaz başarılar yaşadığını belirten Fabri, "Benim hayalimin bir parçası da Premier League'di" dedi. İşte Fabri'nin açıklamaları...



FABRİ: "FULHAM'LA SÖZLÜ ANLAŞMALAR YAPILDI"

"Fulham'la Beşiktaş konuşma aşamasındalar sözlü anlaşmalar var ama imzalar atılmadı. Kulüpler anlaşırsa Premier Lig'de oynama isteğim var. Burada unutamayacağım günler geçirdim ama artık yeni bir maceraya atılmanın zamanı geldi."

"PREMİER LİG HAYALİMDİ"

"Buraya mutlu olmaya geldim, elimden gelenin en iyisini yapmak için geldim. Hem mutlu oldum hem de güzel başarılar kazandım. Takıma bir şeyler kazandırdığımı düşünüyorum. Hedeflerim vardı hayallerimi gerçekleştirmeye devam edeceğim. Beşiktaş kulübüne teşekkür ediyorum. Bütün büyük oyuncuların hayali üst düzey liglerde oynamaktır. Benim hayalimin bir parçası da Premier League'di."







BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO

Beşiktaş bu transfer karşılığında Fulham'dan 6 milyon Euro kazanacak. Bu transferde uzun süre Beşiktaş'ta çalışan Fulham'ın kaleci antrenörü Jose Sambade'nin büyük rol oynadığı belirtiliyor.



BEŞİKTAŞ'TA 2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Beşiktaş'a 2016'da İspanya La Liga ekibi Deportivo'dan bonservissiz gelen Fabricio Ramirez, siyah-beyazlılarda 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Siyah-beyazlı formayla 66 lig maçına çıkan Fabri, kaleyi koruduğu 5 bin 893 dakikada 57 gol ağlarında gördü. Fabri 26 maçta kalesini gole kapadı.