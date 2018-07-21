Ersan geri sayıma geçti – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    geri sayıma geçti

    Ersan geri sayıma geçti
    BEŞİKTAŞ, eski yıldızı Ersan Adem Gülüm için yeniden harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Hebei China Fortune'da rezerv takımına gönderilen 31 yaşındaki Gülüm'ün, alacaklarına karşılık bonservisini alarak takıma katılmasını bekliyor.
    1. 21.7.2018
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