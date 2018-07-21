David Ospina Beşiktaş'a bedava mı geliyor – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    David 'a bedava mı geliyor

    David Ospina Beşiktaş'a bedava mı geliyor
    İngiliz Evening Standard gazetesi, 'ın 'yla bonservis bedeli olmadan sözleşme imzalayacağını duyurdu. Gazetenin iddiasına göre , 22 milyon euro'ya alınan Leno'nun arkasında yedek beklemeyi sorun yapmazken; yönetimi de Ospina'nın alacaklarına karşılık gitmesine onay verdi.
    1. 21.7.2018
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