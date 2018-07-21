Alvaro Negredo’ya Arabistan kancası – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Alvaro ’ya Arabistan kancası

    Alvaro Negredo’ya Arabistan kancası
    Siyah-beyazlılarda Başkan ile teknik direktör 'in kalıp-gitmesi konusunda fikir anlaşmazlığına düştüğü Alvaro konusunda Körfez ülkeleri arasında küçük çaplı bir savaş çıktı. Xavi'nin, 'ın takımına istediği İspanyol golcü Negredo için bu kez de 'ın Al-Hilal takımının devrede olduğu iddia edildi. Al Hilal'in daha önce de 'i istediği konuşulmuştu.
    1. 21.7.2018
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