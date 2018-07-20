"Vida giderse 2 stoper şart!"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avusturya kampında katıldığı A Spor canlı yayında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Hakan Gündoğar'ın sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, ilk olarak Vida konusuna değindi. Tosic'in gitmesini istemediğini ancak hem oyuncunun hem yönetimin böyle bir talebi olduğunu söyleyin Güneş, "Eğer Vida gidecekse, Tosic gitmeseydi daha iyi olurdu. Vida ilk gitseydi, Tosic kalabilirdi. Pepe şimdi tek kaldı gibi. Vida giderse ne olacak? Gelirse sorun yok ama ya gelmezse? Vida gelirse 1, gelmezse iki stoper almamız şart. Medel, orta saha ve stoper arasında kaldı, sağ bek de oynadı. Çözüm üretme zorunluluğumuz var" diye konuştu.
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