Ve Atiba ayrılıyor

Beşiktaş'ın beş yıldır formasını giyen Atiba ile anlaşma sağlanamadı. Kendisine teklif edilen 650 bin euro ve maç başı 5 bin euro'yu geri çeviren 35 yaşındaki oyuncu yönetime kararını iletti. Bu arada G.Saray'a gideceği iddialarını twitter hesabından yalanlayan Atiba, "İnanmayın" diye yazdı. Kanadalı oyuncuyla Antalyaspor yakından ilgileniyor.