Ve Atiba ayrılıyor – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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HEPSİ
    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Ve Atiba ayrılıyor

    Ve Atiba ayrılıyor
    Beşiktaş'ın beş yıldır formasını giyen Atiba ile anlaşma sağlanamadı. Kendisine teklif edilen 650 bin euro ve maç başı 5 bin euro'yu geri çeviren 35 yaşındaki oyuncu yönetime kararını iletti. Bu arada G.Saray'a gideceği iddialarını twitter hesabından yalanlayan Atiba, "İnanmayın" diye yazdı. Kanadalı oyuncuyla Antalyaspor yakından ilgileniyor.
    1. 20.7.2018
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