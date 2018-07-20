UEFA’da rakip B36 – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    ’da rakip

    <a href="/index/uefa?id=93df10d7-e782-4dae-8267-4f25083f2421" class="" rel="tag">UEFA</a>’da rakip <a href="/index/b36?id=4bbbc2bf-e0df-4527-82b1-136323238d7a" class="" rel="tag">B36</a>
    2. ön eleme turunda, temsilcisi Torshavn'la eşleşti. 1. ön eleme turunda 0-0'ın rövanşında Karadağ temsilcisi OFK Titograd'ı deplasmanda 2-1 yenen , siyahbeyazlı takımın rakibi oldu. İlk maç 26 Temmuz'da 'nda, rövanş ise 2 Ağustos'ta Vodafone Park'ta.
    1. 20.7.2018
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