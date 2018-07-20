Quaresma için Çin şifresi – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Quaresma için şifresi

    Quaresma için Çin şifresi

    Beşiktaş’ın 8 milyon Euro kazancağı transferin sırrı talimatlarda yatıyor. Portekizli’yi ’e satmak için yetki verilen menajer Mendes, “Çin’de kapandı ama talimatlara göre sakatlanan bir oyuncu yerine takviye yapılabilir” dedi

    Beşiktaş'ta para edecek futbolcuların elden çıkarılması yönündeki politikasında sırada Quaresma var. Kulüple 1 yıllık daha sözleşmesi olan 1983 doğumlu oyuncuyu 'e pazarlamak isteyen yönetim, bunun için uzun süre çalıştığı menajeri yerine ve Mendes'e yetki vermişti. Adı gizli tutulan Çin kulübünün 2. Lig'de oynadığı ve Ukraynalı bir işadamı ile birlikte Mendes tarafından yönetildiği öğrenildi. İlk görüşmeler sonucu Beşiktaş'ın alacağı para da 7 milyon Euro'dan 8'e çıkarıldı. Bunun ardından gözler Quaresma'ya çevrildi. Portekizli'nin yıllığı 8 milyon $'dan 2 yıllık teklife soğuk baktığı ve 3 yıllık sözleşme istediği vurgulandı.


    TRANSFER BU MADDE İLE MÜMKÜN
    ÖTE yandan Çin'de transfer döneminin kapanmasına rağmen bu transferin nasıl gerçekleşeceği sorusu ise Mendes tarafından cevaplandı. Ünlü menajer siyahbeyazlılar ile yapılan görüşmelerde, "Çin'de bir takımda sakat bir oyuncu varsa transfer sezonu kapansa bile takviye yapılabilir" maddesinin bulunduğunu bildirince bu sorun da ortadan kalktı. Şimdi gözler Quaresma'nın vereceği kararda. Ancak kulüpte transfer için "Yüzde 51" tahmini yapılıyor.

    FATİH DOĞAN
    1. 20.7.2018 22:13
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