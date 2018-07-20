Lens, Fabri’yi ezdi – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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HEPSİ
    20 Temmuz 2018, Cuma
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    , ’yi ezdi

    Lens, Fabri’yi ezdi
    'ın dün sabahki idmanında talihsiz bir olay yaşandı. , çift kale maç sırasında İspanyol kaleciye çalım atmak isterken Fabri'nin sol el bileğine bastı. acı içinde yerde kalırken, saha içinde yaptığı müdahalenin ardından ciddi bir şeyinin olmadığı anlaşıldı ve idmana devam etti.
    1. 20.7.2018
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