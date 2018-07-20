Krasnodar ile prova vakti – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    ile prova vakti

    Krasnodar ile prova vakti
    Yeni sezon hazırlıklarını 12 Temmuz'dan bu yana 'da sürdüren , buradaki son hazırlık maçını bugün oynayacak. Sırasıyla S.Donetsk, CSKA Moskova ve Reading ile karşılaşan siyah-beyazlılar bugün TSİ 19.00'da Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.
    1. 20.7.2018
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