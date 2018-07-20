Kartal sezona hazır! Beşiktaş 3-1 Krasnodar maç sonucu – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Kartal sezona hazır! 3-1 maç sonucu

    Kartal sezona hazır! Beşiktaş 3-1 Krasnodar maç sonucu

    Sezon öncesi kampını Avusturya'da sürdüren , altıncı hazırlık maçında ekiplerinden 'ı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda ayrılması gündemde olan Alvaro Negredo oyuna girdikten 10 saniye sonra topla ilk buluşmasında attığı klas kafa golüyle büyük alkış aldı.

    Avusturya'da kampının son hazırlık maçında 'ı 3-1 mağlup etti.

    26 Temmuz'da UEFA Avrupa ön eleme turunda B36 Torshavn ile karşılaşadak olan Siyah-beyazlılar bu maçın ardından yurda dönecek.

    Karşılaşmada Rus ekibi Krasnodar, 12. dakikada Wanderson'un golüyle öne geçti.
    Siyah-beyazlılar 28. dakikada Oğuzhan Özyakup'un penaltıdan attığı gol ile eşitliği sağladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

    Siyah beyazlı ekip 51'de Lens'le skoru 2-1 yaptı. Beşiktaş ikinci yarıda çok sayıda gol pozisyonuna girdi.

    Negredo 86'da oyuna girer girmez ilk buluşmasında golü atarak farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşma bu golle 3-1 Beşiktaş galibiyetiyle sona erdi.

    1. 20.7.2018 19:56
    2. Güncelleme: 20.7.2018 20:13
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