Beşiktaş Avusturya'da kampının son hazırlık maçında Krasnodar 'ı 3-1 mağlup etti.26 Temmuz'da UEFA Avrupa ön eleme turunda B36 Torshavn ile karşılaşadak olan Siyah-beyazlılar bu maçın ardından yurda dönecek.Karşılaşmada Rus ekibi Krasnodar, 12. dakikada Wanderson'un golüyle öne geçti.Siyah-beyazlılar 28. dakikada Oğuzhan Özyakup'un penaltıdan attığı gol ile eşitliği sağladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Siyah beyazlı ekip 51'de Lens'le skoru 2-1 yaptı. Beşiktaş ikinci yarıda çok sayıda gol pozisyonuna girdi.



Negredo 86'da oyuna girer girmez ilk buluşmasında golü atarak farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşma bu golle 3-1 Beşiktaş galibiyetiyle sona erdi.



