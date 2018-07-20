Sezon öncesi kampını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, altıncı hazırlık maçında Rusya Premier Lig ekiplerinden Krasnodar'ı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda ayrılması gündemde olan Alvaro Negredo oyuna girdikten 10 saniye sonra topla ilk buluşmasında attığı klas kafa golüyle büyük alkış aldı.
26 Temmuz'da UEFA Avrupa ön eleme turunda B36 Torshavn ile karşılaşadak olan Siyah-beyazlılar bu maçın ardından yurda dönecek.
Karşılaşmada Rus ekibi Krasnodar, 12. dakikada Wanderson'un golüyle öne geçti.
Siyah-beyazlılar 28. dakikada Oğuzhan Özyakup'un penaltıdan attığı gol ile eşitliği sağladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
Siyah beyazlı ekip 51'de Lens'le skoru 2-1 yaptı. Beşiktaş ikinci yarıda çok sayıda gol pozisyonuna girdi.
Negredo 86'da oyuna girer girmez ilk buluşmasında golü atarak farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşma bu golle 3-1 Beşiktaş galibiyetiyle sona erdi.
- 20.7.2018 19:56
- Güncelleme: 20.7.2018 20:13
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Toplam 9
Yorum
izmir35 fenerbahçe daha transfer yapacak haha
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Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım olsa ihtimal veririm de, neyse anlayacaksınız sizin gibi spor dışı insanlar da azalacaktır. Ceza almasını size rağmen istemem
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mmm ali başkan volkanı şutlasana..
Kartal sezona hazır! Beşiktaş 3-1 Krasnodar maç sonucu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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