Guti ve Q7’li özel paylaşım – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    ve Q7’li özel paylaşım

    Guti ve Q7’li özel paylaşım
    kulübü, geçtiğimiz günlerde yardımcı antrenörlük görevine getirilen Guti Hernandez ve Quaresma ile ilgili paylaşımda bulundu. 'dan yapılan paylaşımda ve 'nin birlikte Beşiktaş forması giydiği dönemin fotoğrafına yer verildi. "TBT" etiketiyle yapılan paylaşım siyah-beyazlı taraftarlardan büyük beğeni aldı.


    1. 20.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Guti ve Q7’li özel paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN